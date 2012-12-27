У Чернігові ліквідували станцію швидкої допомоги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено на сесії Чернігівської міської ради.

Міський голова Олександр Соколов пояснив депутатам, що у міському бюджеті наступного року видатки на швидку допомогу не передбачено. Близько 20 млн грн, які необхідні для забезпечення роботи швидкої допомоги у Чернігові упродовж року, включено до обласного бюджету.

«Питання болісне, але є закон, який ми повинні виконувати. Ми забезпечені необхідними ресурсами на два місяці, щоб реагувати на виклики. Реорганізацію потрібно провести, це необхідність», - сказав О.Соколов. Також Чернігівська міська рада ще одним своїм рішенням передала відповідне майно з комунальної власності в обласну.

Як повідомлялося, 21 грудня Чернігівська обласна рада створила обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Центр створено з метою покращання надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах у повсякденних умовах та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Рішення передбачає, що станції екстреної (швидкої) медичної допомоги у містах Чернігові буде функціонувати як відокремлений структурний підрозділ обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.