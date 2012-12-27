13-річна дівчинка втекла від викрадачів

Як повідомили УНІАН в ВЗГ ГУМВС України в Луганській області, 24 грудня приблизно о 8.15 дівчинка 1999 р.н. вийшла з дому і прямувала до школи. На вулиці Свердлова в районі нежилого будинку №5 (напроти сміттєвих баків) невідомий чоловік, схопивши її за шию, заштовхав до припаркованого автомобіля, за припущенням «Волги» ГАЗ – 24, коричневого або темно-бежевого кольору.

В автомобілі, крім викрадача, перебували ще двоє невідомих. Після того, як дівчинка виявилася в салоні, автомобіль попрямував у напрямку селища Талове Краснодонського району. У процесі руху автомобіля, дівчинка змогла відкрити дверцята автомобіля, і вистрибнути з нього. Автомобіль не зупинився, а продовжив рух. Викрадачі не переслідували втікачку. Вона звернулася по допомогу до найближчого житлового будинку селища Талове до місцевих жителів, які надали їй змогу зателефонувати батькам. Мама приїхала і забрала дівчинку, після чого повідомила про даний факт в міліцію.

Даний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і кваліфікований за частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Проводиться досудове слідство.