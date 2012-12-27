За хабар звільнили директора школи

Як повідомила прес-служба прокуратури області, Новозаводський районний суд м. Чернігова цього тижня визнав винною у хабарництві директора однієї з місцевих шкіл. Як встановлено слідством, у грудні минулого року жінка отримала 2500 доларів США від підприємця за сприяння в оформленні договору оренди на частину шкільного приміщення.

Директора засуджено до сплати 15 тис. гривень штрафу на користь держави з позбавленням права строком на 3 роки обіймати посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Як прокоментували ситуацію в управлінні освіти міської ради, на час слідства директора було відсторонено від виконання своїх обов’язків, її буде звільнено з посади після отримання відповідного рішення суду.