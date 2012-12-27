Угоди щодо експорту кукурудзи до Китаю можуть бути укладені вже сьогодні
Угоди щодо експорту української кукурудзи до Китаю можуть бути підписані найближчими днями.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.
За його словами, українська делегація на чолі з міністром аграрної політики і продовольства Миколою Присяжнюком на сьогодні саме перебуває у Китаї.
"Краще буде, якщо прокоментує міністр, тому що міністр саме зараз у Китаї. Можливо, експортна угода буде підписана вже сьогодні-завтра", - повідомив І.Бісюк.
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Нагадаємо, за інформацією Мінагропроду, Україна одержала квоту на експорт кукурудзи до Китаю в поточному маркетинговому році обсягом 2 млн тонн.
У листопаді Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо поставки кукурудзи до Китаю.
Як повідомляв міністр М.Присяжнюк, минулого тижня 3-4 українських компанії вже вели переговори у Китаї з приводу укладання експортних контрактів.
За інформацією китайського інформаційного агентства «Сіньхуа», на початку грудня один з найбільших агрохолдингів в Україні Ukrlandfarming підписав меморандум про співпрацю з поставки кукурудзи з найбільшим китайським виробником продуктів харчування China Oil & Foodstuffs Co. Агрохолдинг планував поставляти до Китаю протягом 2012-2013 років від 500 до 700 тис. тонн кукурудзи.
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Як повідомляв «Сіньхуа», за підсумками 2012 року обсяг імпорту кукурудзи до Китаю становитиме близько 5 млн тонн.