Кабмін скоротив фінансування будівництва нових станцій метро в Києві

Про це говориться в постанові Кабінету міністрів №1185 від 19 грудня, опублікованому в газета «Урядовій кур’єр».

Цією ж постановою внесено зміни до інших постанов Кабміну, а Міністерству фінансів наказано внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов у ефірі телеканалу «Київ» заявив, що, незважаючи на складнощі, пов`язані з формуванням міського бюджету, будівництво станції метро «Теремки» не зупинятимуть і здадуть об`єкт своєчасно – до травня 2013 року.

Нагадаємо, 31 серпня 2012 року керівник КП «Київметробуд» Володимир Петренко повідомив, що введення в експлуатацію станції метро «Теремки» в Києві відкладається приблизно на півроку - з грудня цього року на травень наступного.

«Станція «Іподром» - питання вирішене: 450 мільйонів є, в жовтні станція запрацює. Щодо станції «Теремки», на жаль, на сьогоднішній день ще не вирішено питання фінансування», - сказав В.Петренко.

Він пояснив, що на сьогоднішній день проводяться підготовчі роботи з будівництва цієї станції, водночас дата введення її в експлуатацію стане відома, коли буде вирішено питання з фінансуванням.

«Це 600 млн. грн. Я не знаю, як це питання вирішуватиметься на рівні Верховної Ради, потрібно вносити зміни до бюджету», - зазначив В.Петренко.

За його словами, якщо кошти буде виділено, то станція «Теремки» буде побудована за півроку.

«Реально говоритимемо про введення в експлуатацію - це до Дня Києва наступного року», - сказав керівник КП.

20 грудня заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко повідомив, що, виходячи з реальних можливостей міського бюджету, було складено проект Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

За його словами, обсяг потреби в коштах на об`єкти капітального будівництва визначено структурними підрозділами міської адміністрації на рівні майже 16 млрд. грн., а загальний обсяг на капітальні вкладення становить лише 1,2 млрд. грн. З цієї суми бюджет розвитку Києва становить 971 млн. грн. «Це чималенька сума, і вона могла б бути достатньою для забезпечення виконання першочергових заходів з розвитку. Проте постановою Кабінету міністрів встановлено цільове призначення 750 млн. грн. – на продовження будівництва Подільського мостового переходу, завершення станції метро «Теремки» і реконструкцію транспортної розв`язки на Поштовій площі», – пояснив заступник голови КМДА.