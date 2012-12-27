У Ялті місцеві влаштували бійку з охоронцями: травмовано двоє

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом сутички сьогодні через земельну ділянку в Ялті - на Полікурівському пагорбі активісти-громадські діячі намагалися запобігти встановленню огорожі навколо ділянки й зіткнулися з протидією з боку співробітників охоронної фірми, постраждали двоє людей.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму. ”Охоронці, аби зупинити натиск супротивників, застосували газовий балончик і вистріли в повітря. За меддопомогою звернулися двоє постраждалих”, - йдеться в прес-релізі. Дані про правопорушення, яке попередньо кваліфіковано за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Інші подробиці не повідомляються.

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