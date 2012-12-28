Рятувальників перевели на посилений режим

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це під час брифінгу поінформував заступник директора Департаменту управління рятувальними силами Олександр Тарасов.

«Рятувальники чергують цілодобово. У нас відпрацьовані маршрути під'їзду до місць з масовим перебуванням людей та запуску феєрверків, перевірена вся техніка та протипожежне водопостачання, підготовлений весь особовий склад. 20 тисяч рятувальників та 5 тисяч одиниць техніки готові до виконання завдань, поставлених перед нами», - наголосив О.Тарасов.

За його словами, у місцях з масовим перебуванням людей чергуватимуть підрозділи рятувальників. У цілодобовому режимі у Держслужбі працюватиме оперативний штаб з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для забезпечення швидкого реагування на всі можливі пожежі, аварії та інші надзвичайні ситуації. В усіх територіальних підрозділах проведено навчання для відпрацювання злагоджених дій рятувальників та з метою налагодження співпраці з іншими зацікавленими відомствами – Міноборони, МОЗ, Мінінфраструктури, МВС, місцевою владою.

Як зазначається у повідомленні, за 11 місяців 2012 року в Україні виникло 66,5 тисяч пожеж, внаслідок яких загинуло 2340 осіб.