Прокуратура вимагає покарати міліціонерів, які не відвернули рейдерське захоплення квартири

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Шевченківського району міста Києва.

Викрито схему, за якою квартира по вул. В. Житомирська, 23, була відчужена й передана у власність стороннім особам. Зокрема, зловмисники в лютому 2012 року подали до Третейського суду Луганської області підроблені документи щодо комунальних боргів родини Нагорних.

На підставі цих документів суд ухвалив рішення про переоформлення права власності на вказане житло на інших осіб.

За словами прокурора Шевченківського району Києва Вячеслава Мармиша, на даний час вирішується питання про поновлення житлових прав родини Нагорних шляхом пред’явлення позовів до суду.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня прокуратурою Шевченківського району Києва розпочато досудове розслідування кримінального провадження за зверненням киянина С.Нагорного щодо шахрайського заволодіння його квартирою. (ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство).

Як з’ясувалося у ході розслідування кримінального провадження, квартира по вул. В.Житомирська, 23, в якій С.Нагорний проживає разом з матір’ю, продана, і нові власники намагаються в неї вселитися. Про те, що житло належить іншому власнику, С.Нагорний дізнався на початку грудня. Стверджує, що своєї згоди на відчуження майна не давав.

«Законність відчуження квартири перевіряється слідчим шляхом та буде надано правову оцінку діям осіб, котрі укладали договір купівлі-продажу», - сказав прокурор.

В.Мармиш зазначив, що прокуратура з’ясовує й причини примусового поміщення матері заявника до психіатричної лікарні.

«У заяві Сергій Нагорний повідомив, що його мати з невідомих причин 5 грудня медиками була доправлена до Київської психоневрологічної лікарні №1. Підстави поміщення жінки до лікарні й законність дій медиків нами перевіряються», - наголосив В.Мармиш.

Також, за його словами, прокуратура принципово відреагувала на бездіяльність міліції під час розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом незаконного позбавлення волі С.Нагорного та його матері, котрих у березні цього року силоміць вивезли до Дніпропетровської області та утримували у гаражі.

«Ми внесли подання начальнику слідчого управління київської міліції. У поданні вимагаємо притягнути до суворої відповідальності працівників Шевченківського райуправління, котрі й після встановлення осіб, причетних до цього злочину, не вжили належних заходів задля притягнення їх до кримінальної відповідальності», - сказав прокурор району.

За словами В.Мармиша, після з’ясування усіх обставин за вказаними фактами прокуратурою району буде вирішено питання щодо поновлення житлових прав родини Нагорних.