Легковик врізався в автобус Вінниця – Козятин: є жертви





У Вінницькій області на автошляху Кременець – Біла Церква, поблизу села Пляхова Козятинського району внаслідок зіткнення автомобіля «ВАЗ 2109» та мікроавтобуса «Mercedes-Benz» одна людина загинула і ще двоє госпіталізовані.

Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, близько 14.00 26-річний водій легковика, житель Калинівського району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з пасажирським рейсовим мікроавтобусом сполучення «Вінниця – Козятин».

У момент зіткнення в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів. Дві жінки віком 51 та 61 рік зі струсом головного мозку та переломом ключиці були госпіталізовані у лікарню.

Водій легковика отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці пригоди.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).