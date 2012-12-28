На Київщині у ДТП потрапив народний депутат

На Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих за участю народного депутата України.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, 27 грудня близько 14.00 на 108 км автодороги Київ-Одеса, біля селища Чупира Білоцерківського району, водій автомобіля Mitsubishi Pagero (народний депутат України), скоїв дотичне зіткнення з вантажним автомобілем Scania з напівпричепом, який рухався у попутному напрямку руху.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Розслідування триває.

Разом з тим видання ”Комсомольская правда в Украине” з посиланням на власні джерела повідомила, що за кермом автомобіля був депутат Роман Забзалюк.

Він намагався обігнати фуру і зачепив лівим колесом сніг, який накопичився на розподільчій смузі, коли розчищали дорогу. Mitsubishi Pagero відкинуло вправо, і машина бампером стукнулася об бак хури. Від удару Mitsubishi перекинулася на дах, перекинулась через розподільчу смугу і знову стала на колеса.

«Незважаючи на те, що машина перекинулася, народний депутат не постраждав, - повідомило джерело. – Очевидно, його врятував пасок безпеки. Ні він, ні водій хури претензій один одного не мають. Обидва автомобілі продовжили шлях».