У Полтаві половина міста залишилася без тепла і гарячої води

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби «Полтаватеплоенерго» Олександр Циганок.

За його словами, близько 180 тис. жителів Полтави з 6:00 28 грудня відключено від опалювання і гарячої води у зв`язку з екстреним ремонтом найбільшої котельної по вул. Ціолковського, 8, яка належить комунальному підприємству «Полтаватеплоенерго».

У зв`язку з ремонтом окрім житлових будинків відключено дитячу поліклініку, лікарню, 2 школи і 4 дитячих садки.

«Ці роботи не планові - ми не плануємо ремонтних робіт у зимовий період. Просто в процесі експлуатації котельної було виявлено дуже слабку ділянку трубопроводу. Ми скористалися теплими погодними умовами для запобігання масштабній аварії на новорічні свята» - сказав О.Циганок.

Він запевнив, що опалювання і гарячу воду планують включити сьогодні о 20:00.