Губернатор називає катастрофою низьку закупівельну ціну на цукор

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Мовчан сказав під час прес-конференції 27 грудня.

«У цукровій галузі склалась парадоксальна ситуація: та ціна, яка сьогодні є на ринку – оптова 4,3 грн за кг, повністю нищить переробника. Сьогодні виробник цукросировини при урожайності 250 ц/га і більше має рентабельність, а переробник при такій ціні на цукор фактично губить виробництво, тому що в цьому році по державі цукрова галузь має більше 1 млрд збитків. До того часу поки цукор буде політичним продуктом, мабуть, так і буде. Сьогодні вже ціна одного кілограму борошна коштує на рівні одного кілограму цукру – це катастрофа», - вважає І.Мовчан.

Вихід з цієї ситуації він бачить в тому, щоб держава закуповувала надлишок у свій резерв, щоб виробники могли вийти на нульову рентабельність.

«Це вигідно для держави, адже ціна, яка є, на 40% нижча за європейську та на 60% нижча ніж у Росії», - сказав І.Мовчан.

Керівник Вінниччини зазначив, що ціна у межах 6-7 грн за кг дала б можливість заводам розвиватись.

І.Мовчан додав, що з 9 цукрових заводів, які цього року займались переробкою цукрового буряку, ще не завершили свій виробничий сезон 2 заводи – Гайсинський та Юзефомиколаївський.

Як повідомляв УНІАН, аграрії Вінницької області в 2012 році збільшили площу під посівом цукрових буряків на 11% або на 8,124 тис га - до 81,4 тис га. Збирання цукрових буряків було завершена 29 листопада. У 2012 році сільгосппідприємства області накопали 2,7 млн тонн цукрових буряків, що на 11,67% або на 0,360 млн тонн менше торішнього. Врожайність скоротилася на 20,57% або на 87 ц/га - до 336 ц/га.