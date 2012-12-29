Губернатор називає катастрофою низьку закупівельну ціну на цукор
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан називає катастрофою для переробників низьку закупівельну ціну на цукор.
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Мовчан сказав під час прес-конференції 27 грудня.
«У цукровій галузі склалась парадоксальна ситуація: та ціна, яка сьогодні є на ринку – оптова 4,3 грн за кг, повністю нищить переробника. Сьогодні виробник цукросировини при урожайності 250 ц/га і більше має рентабельність, а переробник при такій ціні на цукор фактично губить виробництво, тому що в цьому році по державі цукрова галузь має більше 1 млрд збитків. До того часу поки цукор буде політичним продуктом, мабуть, так і буде. Сьогодні вже ціна одного кілограму борошна коштує на рівні одного кілограму цукру – це катастрофа», - вважає І.Мовчан.
Вихід з цієї ситуації він бачить в тому, щоб держава закуповувала надлишок у свій резерв, щоб виробники могли вийти на нульову рентабельність.
«Це вигідно для держави, адже ціна, яка є, на 40% нижча за європейську та на 60% нижча ніж у Росії», - сказав І.Мовчан.
Керівник Вінниччини зазначив, що ціна у межах 6-7 грн за кг дала б можливість заводам розвиватись.
І.Мовчан додав, що з 9 цукрових заводів, які цього року займались переробкою цукрового буряку, ще не завершили свій виробничий сезон 2 заводи – Гайсинський та Юзефомиколаївський.
Як повідомляв УНІАН, аграрії Вінницької області в 2012 році збільшили площу під посівом цукрових буряків на 11% або на 8,124 тис га - до 81,4 тис га. Збирання цукрових буряків було завершена 29 листопада. У 2012 році сільгосппідприємства області накопали 2,7 млн тонн цукрових буряків, що на 11,67% або на 0,360 млн тонн менше торішнього. Врожайність скоротилася на 20,57% або на 87 ц/га - до 336 ц/га.