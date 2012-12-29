У Новорічну ніч українське небо посилено охоронятимуть

У Новорічну ніч повітряний кордон нашої держави охоронятимуть понад 2 тисячі 200 військовослужбовців, які чергуватимуть на командних пунктах і пунктах управління у складі чергових ланок. До бойового чергування також буде залучено близько 400 одиниць озброєння і військової техніки частин протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається, що керівництво та управління черговими силами з протиповітряної оборони держави здійснюється з командного центру Повітряних Сил. Цілодобово тут несе службу чергова зміна військовослужбовців, якою керує оперативний черговий. У Новорічну ніч на бойовому посту пильнуватиме чергова зміна на чолі з полковником Юрієм Онищенком.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор Сергій Дроздов, бойове чергування в Новорічну ніч проходитиме у звичному режимі. Оперативні служби працюватимуть у тісній взаємодії з колегами із сусідніх держав. За словами С.Дроздова, командуванням Повітряних Сил приділяється особлива увага питанням протидії проявам повітряного тероризму та контролю за порядком використання повітряного простору нашої держави.

«З цією метою організована і здійснюється постійна взаємодія пунктів управління чергових сил і суб’єктів боротьби з тероризмом, в тому числі з Антитерористичним центром при Службі безпеки України, Управлінням державної охорони та державними органами, які здійснюють обслуговування повітряного простору України», – повідомив С.Дроздов.

Черговими силами з протиповітряної оборони держави здійснюється постійний контроль порядку використання повітряного простору. У середньому за добу ними супроводжується понад 1300 повітряних цілей.

Протягом 2012 року черговими силами з протиповітряної оборони держави виявлено i забезпечено контроль польотів над територією та поблизу державного кордону України близько 560 тисяч повітряних суден. Особовий склад чергових бойових обслуг Повітряних Сил виявив і припинив 40 порушень правил використання повітряного простору. Зафіксовано 5 порушень державного кордону в повітряному просторі.