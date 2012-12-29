Киян попередили: міліції побільшає через свята

Як повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, близько тисячі правоохоронців будуть залучені до забезпечення охорони громадського порядку в Новорічну ніч в центральній частині міста Києва.

Правоохоронці посилять охорону громадського порядку на всіх маршрутах громадського транспорту, особливо у центральній частині столиці.

На залізничних вокзалах та автовокзалах, біля станцій метрополітену передбачено чергування посилених нарядів та додаткових резервів міліції.

У міліції нагадали, що з 30 грудня по 8 січня в центрі Києва буде обмежено рух транспорту, зокрема, буде перекрита вулиця Хрещатик для руху всіх видів транспорту на відрізку від вулиці Інститутської до вулиці Богдана Хмельницького і, в разі необхідності, до Бессарабської площі.

З 18.00 31 грудня до 06.00 1 січня дозволено рух тільки громадського транспорту на вулицях: Софійська (ділянка між Володимирською вулицею і Майданом Незалежності) і Мала Житомирська (ділянка від Майдану Незалежності до Володимирського провулка).

З 16.00 31 грудня і з 11.00 7 січня заборонено паркування автомобілів на вулицях: Софійська (ділянка між Володимирською вулицею і Майданом Незалежності),

Мала Житомирська (ділянка від Майдану Незалежності до Володимирського провулка), Еспланадна, Рогнідинська (ділянка від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної), Шота Руставелі (ділянка від вул. Рогнідинської до вул. Басейної).

У Новорічну ніч роботу метрополітену буде продовжено до 03.30, наземний громадський транспорт - до 04.30.

Столична міліція звертається до громадян з розумінням поставитися до певних тимчасових незручностей, пов’язаних з обмеженням дорожнього руху в центральній частині м.Києва під час святкування Нового року.