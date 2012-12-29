Як святкуватимуть Новий рік нардепи

Народні депутати України на Новий рік поїдуть до Москви та у Карлови Вари, а серед подарунків собі та близьким будуть Інтернет-планшети.

Про це вони розповіли в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський на Новий рік планує відсипатися удома, при цьому не вмикаючи телевізор, бо там «московська попса». На Різдвяні свята він планує потрапити до батьків дружини – в гори на Івано-Франківщині.

Найкращим подарунком для себе він назвав першу за багато місяців зустріч усією родиною.

Народний депутат України від «Батьківщини» Юрій Стець каже, що «годинникові нулі» вдома не святкує. «Минулого року ми сіли з дітьми та поїхали в гості до Петра Порошенка. Позаминулого року зустрічали Новий рік біля Лук`янівського СІЗО. Цікаво, що діти дуже підтримали це наше бажання, бо для них важливе поняття дружби, совісті та честі», - сказав він.

Синів Ю.Стеця на Новий рік їх чекає повний набір футбольної форми збірної України їхнього розміру. Донька отримає коралові прикраси: намисто й браслет на руку. А найменша – сукню. «Дружина отримає те, що вона хоче. Найвеселіше те, що вона знає, що я знаю, що вона хоче», - сказав він.

Народний депутат України Микола Катеринчук у подарунок на Новий рік хотів би отримати добрий настрій. «Матеріальні «хотєлкі» - це те, що може задовольнити на якусь мить, а от настрій святковий – це те, що треба дарувати. Але от якщо б мені хтось подарував бюджет, щоб зняти фільм «Декабрист», то це б мене дуже приємно здивувало б!», - сказав він.

Народний депутат України від “Батьківщини” Володимир Яворівський свята планує провести з дружиною. Хоче поїхати в Карпати на машині, на Різдво поїхати до друзів.

«Як раз маємо вкластися в ті одинадцять днів, що маємо на канікули» - сказав він і додав, що вже придбав подарунки для рідних. При цьому, В.Яворівський відзначив, що витрати має великі, адже подарунки потрібно дарувати і команді його помічників, і друзям та знайомим.

Про себе ж каже, що його важко здивувати подарунком, але був би приємно здивований книгою, якої ще немає в його бібліотеці.

Народний депутат України від “Батьківщини” Олександра Кужель хоче отримати «спокійний відпочинок, щоб відновитися». «Зараз чоловік вирішує, куди ми цьогоріч поїдемо», - сказала вона.

Каже, що День Святого Миколая для неї важливіший від Нового року і онучкам вона вже найголовніші подарунки зробила. «Та й собі нічого такого особливого не чекаю, бо Миколайчик мені вже приніс браслетика «Фрай Віллі» (відомий австрійський ювелірний дім - УНІАН)», - розповіла О.Кужель.

У народного депутата України від «УДАРу» Ірини Геращенко зимові свята також розпочинаються від дня Святого Миколая, а на Новий рік завжди приходить Дід Мороз, «причому деколи попереджає дзвінком про свій прихід».

І.Геращенко розповіла, що кожного року її родина використовує живу ялинку і вже десять років видає домашню газету напередодні Нового року, де вони визначають події року для родини.

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник Новий рік зустрічатиме вдома, на Черкащині. Відзначає, що ялинку цього року купив сам та зробив святкову ілюмінацію. Каже, на його новорічному столі зазвичай все, що готують в українських родинах, а домашню ковбасу він готує сам.

В.Олійник купив онукам конструктор та машину на радіокеруванні, а синам - сорочки. «По дванадцятій годині ми випиваємо по келиху шампанського, я - келих вина, і виходжу на вулицю робити салют. Також дуже чекаємо наступне свято - Різдво. На це свято до нас приходять куми, свати, співаємо колядок», - сказав він.

Народний депутат від ПР Микола Левченко Новий рік разом із сім’єю справляти збирається у Москві. Молодшим дітям планує дарувати іграшки та конструктори, одному старшому сину - бутси та нову футбольну форму, другому - новий iPad, а дружині - сумочку.

Народний депутат України від ПР Олег Царьов з родиною та друзями поїде в Карлови Вари. «Везу туди чотирьох дітей, маму та дружину. Будемо гуляти, кататися на лижах» - розповів він.

Матері регіонал збирається порадувати електронну книгу, дружині та собі – iPhone 5, а два їхніх старих четвертих айфони подарує двом старшим дітям. «Іграшки доволі дорогі, тому вони легко переживуть, що апарати були якійсь час у батьківському користуванні», - сказав він.

Народний депутат України від ПР Олександр Волков збирається зустріти Новий рік у родинному колі. «Я хочу поїхати до своїх виборців, до своїх друзів, зустрітися з ними і провести Новий рік у Сумах», - сказав він.

Двом молодшим дітям на свято подарує конструктор, а старша дочка отримає iPad. «А собі щось нічого не хочу. Завжди загадую бажання під куранти. В тому році загадував перемогти на виборах – ми це зробили. До того загадував дочку, потім сина – щоб жінка народила», - розповів О.Волков.