Киянам цьогоріч повернули тисячу гектарів землі - прокуратура

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

”Загальну площу землі, яку повернула прокуратура, киянам можна прирівняти за розміром до території семи Національних ботанічних садів ім. М.М.Гришка НАН України, або ж до площі сорока заповідників Києво-Печерської лаври. Вжито колосальних заходів, але ще більше роботи чекає нас у 2013 році”, – наголосив прокурор.

За його словами, прокуратурою повернуто незаконно виділені земельні ділянки в історичній частині Києва, на території Біличанського лісу, лісопаркового господарства ”Конча-Заспа”, Голосіївського парку, Жукового острова, охоронного ландшафту музею Пирогова, Ботанічного саду.

М.Бескишкий зазначив, що, відстоюючи землі в рекреаційних зонах, нам вдалося попередити вирубку дерев та знесення зелених насаджень.

«На сьогодні у судах розглядаються справи за позовами прокуратури про повернення земель Сирецького гаю, Биківнянського лісу, Голосіївського лісництва. Ми і надалі будемо послідовно відстоювати інтереси киян та давати принципову оцінку кожному незаконному рішенню про забудову та знищення парків, скверів, лісових масивів», - сказав прокурор.