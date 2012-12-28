Міноборони планує продавати свої землі

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міноборони з посиланням на заяви новопризначеного міністра оборони Павла Лебедєва під час зустрічі з керівним складом Севастопольського гарнізону.

«Серед низки соціальних аспектів керівництво Міністерства оборони України в першу чергу визначає грошове забезпечення, і це вже відчутно», – заявив міністр.

За його словами, сьогодні Міністерство оборони вирішує завдання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

«Ми з вами були свідками того, як протягом 2005-2010 років севастопольська земля переходила у власність невідомих людей. Городяни, і в першу чергу військовослужбовці гарнізону, не мали можливість отримати квартири і земельні ділянки. Сьогодні готуються документи, спрямовані на те, щоб майно Збройних сил, у першу чергу земля, яка не використовується, продавалася на публічних аукціонах, а виручені гроші цільовим способом направлялися на будівництво і закупівлю житла для військовослужбовців, у першу чергу відомчого», – зазначив П.Лебедєв.

«Упевнений, що реалізація цієї програми дозволить у короткий час вирішити житлову проблему в Збройних силах України», – додав він.