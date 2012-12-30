5 тисяч флаконів парфумів виявилися підробними
Державна митна служба України, під час огляду партії туалетної води - 5 тис. флаконів, ввезених з Туреччини, виявила, що товари ввезені з порушенням прав інтелектуальної власності.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби, яка незабаром віллється в новостворене Міністерство доходів і зборів.
Як сказано в прес-релізі, туалетна вода сумнівного походження була ввезена під виглядом продукції відомих торгових марок - «Chanel», «Versaсe», «Giorgio Armani», «Lacoste», «Lanvin». Відповідно до Митного кодексу, співробітники Держмитслужби прийняли рішення припинити митне оформлення контрафакту і повідомили про це власника товару. Туалетну воду було знищено на спеціалізованому підприємстві.
«Аромати сумнівної якості не потрапили на прилавки магазинів і не зіпсували святкового настрою споживачів», - сказано в прес-релізі.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Держмитслужба запропонувала запровадити маркування окремих груп імпортованих товарів спеціальними контрольними ідентифікаційними знаками. Відповідні законодавчі пропозиції було передано в Міністерство фінансів. Вони спрямовані на виведення імпорту з тіні, боротьбу з контрабандою і контрафактом, захист добросовісних імпортерів і громадян від неякісних товарів. У червні Держмитслужба передала на розгляд Міністерства фінансів два законопроекти, які унеможливлюють продаж на митній території незаконно ввезених або не призначених для продажу високоліквідних товарів іноземного виробництва.