У Карпатах затримали чотирьох нелегалів з Грузії

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Держприкордонслужби, після спрацювання сигналізаційного пристрою наряд прикордонного посту «Оноківці» перевірив ділянку та виявив двох порушників. А за кілька хвилин, за допомогою службової собаки, наздогнав та затримав ще двох чоловіків.

Документів мандрівники при собі не мали, але з їхніх слів стало відомо, що вони є громадянами Грузії і що у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем на батьківщині, вони вирішили податися до однієї з країн Західної Європи, а саме до Австрії, з метою працевлаштування. У подальшому, рухаючись в напрямку держкордону, чоловіки розділились та втратили орієнтування.

Затриманих доставили до прикордонного посту «Оноківці» для з'ясування обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів.