Держказначейство: Регіони отримали додаткових 3,3 млрд грн на зарплати

Як повідомляє прес-служба Державної казначейської служби, додаткові кошти спрямовано в регіони у декілька етапів.

Зокрема, 6 грудня на рахунки місцевих бюджетів надійшло 1,630 млрд грн, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 28 листопада № 973-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2012 рік».

Ще 659,5 млн грн регіони отримали 21 грудня, відповідно до розпорядження Кабміну від 19 грудня № 1048-р «Про розподіл у 2012 році нерозподіленого обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів».

На третьому етапі, 27 грудня, місцеві бюджети поповнилися на 710,5 млн грн, як це було передбачено розпорядженням уряду від 24 грудня № 1061-р «Про розподіл у 2012 році нерозподіленого обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів».

28 грудня у регіони було спрямовано ще 345 млн грн, згідно з розпорядженням Кабміну від 19 грудня № 1047-р «Про перерозподіл обсягу деяких міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 2012 році» та від 19 грудня №1185 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік».