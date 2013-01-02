Спікер каже, що мову можуть винести і на референдум

Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак в ефірі 5 каналу.

"Є сьогодні Конституція. Давайте виконувати Конституцію. Є українська мова. Російська мова – не є мовою національних меншин. Половина на половину сьогодні розмовляють. І сьогодні треба таки визначитись. Ідуть напрацювання Конституційної асамблеї. В Конституції це питання буде розглядатися", - цитує Рибака Українська правда.

"Треба буде щоб спеціалісти сідали, вчені, фахівці, громадські організації… Будуть питання, які будуть розглядатися багато-багато разів", - додав політик.

При цьому Рибак уточнив, що "розуміння якщо не буде, то треба буде деякі питання виносити на референдум, може бути і мовне питання".