Спікер каже, що мову можуть винести і на референдум
22:30, 02 січня 2013Суспільство
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Статус російської мови - дуже складне питаня, вирішення якого, можливо, доведеться виносити на референдум.
Рибак каже, що Конституційна асамблея займається і мовою
Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак в ефірі 5 каналу.
"Є сьогодні Конституція. Давайте виконувати Конституцію. Є українська мова. Російська мова – не є мовою національних меншин. Половина на половину сьогодні розмовляють. І сьогодні треба таки визначитись. Ідуть напрацювання Конституційної асамблеї. В Конституції це питання буде розглядатися", - цитує Рибака Українська правда.
"Треба буде щоб спеціалісти сідали, вчені, фахівці, громадські організації… Будуть питання, які будуть розглядатися багато-багато разів", - додав політик.
При цьому Рибак уточнив, що "розуміння якщо не буде, то треба буде деякі питання виносити на референдум, може бути і мовне питання".
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