Рибак каже, що усі фракції ВР готують спільну заяву щодо євроінтеграції

Про це заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Євроінтеграція в усіх п’ятьох партіях, які пройшли в парламент, це одне із головних питань. І тут ніяких розбіжностей немає", - запевнив він, додавши, що Партія регіонів свою позицію з цього питання не змінює.

"І тут, мабуть, буде спільна заява по цьому питанню всіх фракцій. Зараз розглядається це питання", - повідомив спікер.

При цьому Рибак уточнив, що "експерти працюють над питанням Митного союзу".

"Вони дадуть свої рекомендації. Вони дадуть свої роз’яснення для депутатів. Прийде час, будемо розглядати це питання", - заявив він.

"Україна ніякої заявки нікуди не направляла… Це питання вивчається. І сьогодні питання вступу України в Митний союз не стоїть. Сказати, що тільки Європейський союз, або тільки Митний союз ніхто не може. Треба вивчати це дуже ретельно", - запевнив політик.