ЗМІ: біопаспорти в Україні з'являться не раніше весни

Як повідомили газеті «Сегодня» в МВС, на підготовку знадобиться час.

До цього часу українці отримуватимуть документи старого зразка. Нагадаємо: одна з головних причин прийняття цього закону - майбутнє спрощення візового режиму з ЄС, адже паспорт з вбудованим чіпом (на якому в електронному вигляді є фото власника та інша інформація, наприклад, відбитки пальців) неможливо підробити. А цим, за словами автора закону нардепа Василя Грицака, зловживають нелегали і наші заробітчани, видворені за порушення візового режиму.

Як роз'яснили в МВС, законом передбачено, що з 1 січня уряд лише розпочне роботу з оформлення та видачі біометричних документів: затвердить постанову про зовнішній вигляд бланків та вартості послуг МВС, проведе тендер на право друку бланків і т.д., на підготовку піде до 3 місяців. Адже якщо, наприклад, закордонний паспорт залишиться таким самим, як зараз, лише в обкладинку вмонтують електронний чіп, то внутрішній паспорт зі звичної синьої книжечки перетвориться на пластикову картку на зразок водійських прав. А свідоцтва про народження узагалі зникнуть, замість них немовляті видадуть такий самий паспорт, як і дорослому, строком на 10 років.

Також треба створити єдиний для всієї країни основний і резервний демографічний реєстр, «перекачати» в нього дані з держсистеми обліку фізосіб МВС, забезпечити доступ до нього всіх, кому належить, аж до паспортистів у районах, і захист від злому.

На думку юриста Володимира Столітнього, паспорти з чіпами необхідні: закордонні допоможуть простіше отримати візу, внутрішні вбережуть громадянина, що втратив паспорт, від того, щоб у ньому переклеїли фото і взяли кредит або оформили фірму-одноденку. «Головне питання - захист наявної в реєстрі інформації від зламу, адже не секрет, що у нас вільно продаються секретні бази даних, наприклад, податкової, МВС», - зазначив Столітній.