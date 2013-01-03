На Тернопільщині відкопали 100-кілограмову авіабомбу

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався учора в селі Пишківці Бучацького району. Люди одразу викликали рятувальників.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Територіального управління МНС України у Тернопільській області на місці знахідки виявили та вилучили авіабомбу ФАБ-100. Проводиться детальне обстеження прилеглої території.

Довідка УНІАН. При скиданні з висоти 2 км бомби ФАБ-100 в грунті утворювалась воронка діаметром 4,8 м та глибиною 1,7 м об’ємом 10 м³. Осколки після вибуху забезпечували суцільне ураження в радіусі 50 м, пробивали броню товщиною 4 см на відстані 3 м і товщиною 1,5 см на відстані 15 м від місця вибуху.