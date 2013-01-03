У 2012-му Крим прийняв рекордну кількість туристів - більше 6 мільйонів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства курортів і туризму республіки.

З 1 січня 2012 по 1 січня 2013 року на півострові побувало на 8,1% відпочивальників більше, ніж за аналогічний період 2011-2012 років. «Вперше за роки незалежності України спостерігається таке зростання», - говориться в прес-релізі.

Крім того, помітно збільшилася кількість туристів, які відпочили в Криму 30-31 грудня. За цей час у 2011 році півострів обрали для відпочинку 25,9 тис. туристів, у 2012 році - 27,5 тис. (+6%).