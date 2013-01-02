В кабміні Криму просять добровільно прийняти паркани із пляжів

Як повідомляє прес-служба Мінкурортів АРК, про це наприкінці року в соціальній мережі «Фейсбук» написав керівник курортного відомства Олександр Лієв.

«Шановні власники дач, маєтків та інших будов, пропонуємо вам до 25 лютого 2013 року добровільно очистити від парканів, огорож, колючих дротів тощо проходи до моря й берегової лінії. В разі потреби готовий надати будь-яку технічну й фізичну допомогу у вашому бажанні відповідати закону України», - йдеться в зверненні О.Лієва.

За його словами, українське законодавство обмежує ведення господарської діяльності в прибережних захисних смугах, а також воно забороняє будівництво будь-яких споруд, окрім гідротехнічних, гідрометричних і лінійних. Це передбачає доступність пляжів для користування туристами й жителями півострова.

Міністр зазначив також, що з 1 березня його відомство почне «масштабні заходи із розчищення берегової лінії від незаконних перешкод».

Довідка УНІАН. У Криму, за офіційними даними, 558 пляжів. Із них 339 - пляжі санаторно-курортних і оздоровчих установ, 219 - громадські пляжі.