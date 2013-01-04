Інспектор СІЗО за пляшку коньяку і шоколад носила наркотики ув’язненим

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Шевченківського району Києва.

Молодший інспектор відділу режиму та охорони була затримана на території СІЗО відразу після проходження контрольно-пропускного пункту. Правоохоронцями під час огляду особистих речей у неї було вилучено марихуану, гроші та мобільні телефони, упаковані у шість окремих пакунків.

Шевченківським районним судом її визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. Крім цього, за вироком суду жінку позбавлено звання молодшого сержанта внутрішньої служби України та позбавлено права 3 роки обіймати посади в правоохоронних органах.

Екс-посадовця Київського СІЗО засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).