Керівник райвідділу міліції вимагав хабар у підлеглого за вчасну зарплату

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи УСБУ у Вінницькій області Ірина Єрмолова.

За її словами, затриманий у грудні вимагав хабар у розмірі 4 тис грн від дільничного інспектора за надання можливості оперативно отримати заробітну плату та вихідну допомогу при звільненні з органів внутрішніх справ.

Після звільнення й отримання грошових коштів колишній дільничний передав хабар через співробітницю одного з кафе району.

Під час отримання хабара начальник райвідділу міліції був затриманий співробітниками СБУ.

На разі, керівника районної міліції затримано у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України. Стосовно затриманого прокуратурою Вінницької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України.