Керівник райвідділу міліції вимагав хабар у підлеглого за вчасну зарплату
Працівники Служби безпеки України у Вінницькій області сьогодні затримали керівника райвідділу міліції Вінниччини за підозрою в отриманні 4 тис грн. хабара.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи УСБУ у Вінницькій області Ірина Єрмолова.
За її словами, затриманий у грудні вимагав хабар у розмірі 4 тис грн від дільничного інспектора за надання можливості оперативно отримати заробітну плату та вихідну допомогу при звільненні з органів внутрішніх справ.
Після звільнення й отримання грошових коштів колишній дільничний передав хабар через співробітницю одного з кафе району.
Під час отримання хабара начальник райвідділу міліції був затриманий співробітниками СБУ.
На разі, керівника районної міліції затримано у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України. Стосовно затриманого прокуратурою Вінницької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України.