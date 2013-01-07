У Харкові малюк приземлився в замет, випавши з 8-го поверху

13:36, 07 січня 2013
Суспільство
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У Харкові трирічний малюк випав з восьмого поверху і залишився живим.

Як сьогодні повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до оператора гарячої лінії «102» надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався в Московському районі Харкова. На проспекті Тракторобудівників з 8-го поверху житлового будинку випала малолітня дитина. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група Московського райвідділу міліції.

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Правоохоронці встановили, що в одній з квартир житлового будинку, де стався випадок, живе сімейна пара з дитиною. Трирічний малюк, знаходячись біля вікна, випадково випав з нього та потрапив у сніговий замет, відтак залишився живий. Дитину одразу було госпіталізовано до місцевої лікарні міста Харкова.

Працівники міліції проводять подальшу перевірку за цим фактом.

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