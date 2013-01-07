У Китаї дворічний хлопчик випав з 16-го поверху і залишився живим

Дитина в реанімації, її стан важкий, але стабільний, передає NEWsru.

За даними Центрального телебачення Китаю, малюк впав з висоти, коли бабуся, яка знаходилася з ним у квартирі, на хвилину відвернулася. Дитина підповзла до рами незаскленого у зв’язку з ремонтом вікна, нахилилася і, не втримавши рівноваги, полетіла вниз.

За словами хірурга Лу Чжанхуна, хлопчику видалили пошкоджену в результаті падіння селезінку. Як вважають лікарі, у нього хороші шанси на одужання.

Це не перший випадок чудового виживання дитини після падіння з великої висоти в Китаї. Так, наприкінці жовтня 2010 року в китайському місті Гуйян десятирічний хлопчик теж випадково випав з вікна 20-го поверху і, приземлившись на машину, не одержав жодного перелому .