Чоловік петардою пошкодив обидва ока
01:43, 09 січня 2013Суспільство
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У Чернівецькій області чоловік через вибух петарди отримав травму очей.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вранці 8 січня до приймального відділення Сторожинецької центральної районної лікарні потрапив житель міста Сторожинець, 1969 р.н. з пораненням обох очей.
Як з'ясувалося, травму постраждалий отримав внаслідок вибуху петарди. Наразі чоловік направлений до офтальмологічного відділення обласної лікарні у Чернівцях. Стан потерпілого середньої тяжкості.
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