Чоловік петардою пошкодив обидва ока

У Чернівецькій області чоловік через вибух петарди отримав травму очей.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вранці 8 січня до приймального відділення Сторожинецької центральної районної лікарні потрапив житель міста Сторожинець, 1969 р.н. з пораненням обох очей. Як з'ясувалося, травму постраждалий отримав внаслідок вибуху петарди. Наразі чоловік направлений до офтальмологічного відділення обласної лікарні у Чернівцях. Стан потерпілого середньої тяжкості.

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