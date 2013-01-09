Розкрито вбивство підприємця, який у сауні не заплатив повіям

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні наголошується, що під час досудового слідства було встановлено, що житель Маріуполя при відвідуванні сауни скористався послугами повій.

Під час спілкування між клієнтом і дівчатами виник конфлікт. Останні запропонували чоловіку залагодити конфліктну ситуацію з їхньою працедавцею. У процесі телефонної розмови сторони домовилися зустрітися в офісі бізнесмена. Не заставши незговірливого клієнта на місці, сутенерка і двоє її спільників відправилися до нього додому. Назвавшись працівниками міліції, вони обманом виманили чоловіка з будинку і відвезли в лісопосадку, де вимагали у нього 15 тис доларів США, а, отримавши відмову, вбили. Тіло закопали і розійшлися по домівках. Однак сутенерка, не довіряючи своїм спільникам, розповіла про те, що трапилося чоловікові і попросила допомогти перепоховати тіло, що чоловік і зробив.

У результаті слідчо-оперативних заходів злочин було розкрито, а всі його фігуранти затримані.

Вироком Іллічівського районного суду м. Маріуполя підсудні були визнані винними в здійсненні низки тяжких злочинів. Спочатку сутенерка була засуджена до 5 років позбавлення волі, її подільники - до 8 і 5, а чоловік - до 3 років умовно.

Але сторона обвинувачення не погодилася з м'якістю призначеного покарання і оскаржила його в апеляційному порядку. Рішенням апеляційного суду підсудним була змінена міра покарання на суворішу. Так, сутенерка за незаконне позбавлення людини свободи, вимагання, втягування в заняття проституцією засуджена до 10 років позбавлення волі, її подільники - до 13 і 9 років за умисне вбивство та здирство відповідно. Крім того, чоловік сутенерки отримав реальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі за приховування скоєного злочину.