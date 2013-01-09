Покупці квартир шукають пропозицію близько 50 тисяч дол.

За даними порталу, 22% покупців були готові заплатити за квартиру або будинок в столиці 20-40 тис. дол., 18,1% користувачів порталу - 50-70 тис. дол.

Найзатребуванішими районами серед покупців житлової нерухомості виявилися Шевченківський і Дарницький, а також Голосіївський район.

У грудні найбільша кількість відвідувачів порталу (44,4%) цікавилася 2-кімнатними квартирами, 38,9% - 1-кімнатними квартирами, 26,2% - 3-кімнатними квартирами.

При цьому основна частина покупців (30,5%) шукала квартири площею 30-50 кв.м, 28,3% - 50-80 кв.м, 16,8% - 80-100 кв.м.

Як наголошується в звіті порталу, орендарі житлової нерухомості Києва наприкінці 2012 року шукали квартири для оренди вартістю 300-500 дол. на місяць (26,3%), 200-400 дол. (23,2%), 100-300 дол.(16,8%).

Найзатребуванішими серед орендарів були 1-кімнатні квартири - 63,9%. Двокімнатні квартири цікавили 29,3% відвідувачів, трикімнатні - 9,5%.

Інформація про попит серед покупців і орендарів житлової нерухомості Києва підготовлена на підставі аналізу поведінки відвідувачів порталу в грудні 2012 року (390 081 відвідини).