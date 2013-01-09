У Нацбанку заспокоюють, що мають достатньо резервів, щоб втримати гривню

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький на прес-конференції в середу.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів про те, чи достатні на сьогоднішній день резерви НБУ для проведення подібних заходів, він сказав: «У нас резерви на гідному рівні. Їх достатньо для виконання всіх наших зобов'язань».

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд доларів, у цілому за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,5%.

На прес-конференції 12 грудня Сергій Арбузов, який на той час був головою НБУ, заявив, що Нацбанк має намір наростити золотовалютні резерви до кінця року.

За його словами, поповнення резервів можливе в результаті набуття чинності законом про обов'язковий продаж валюти.