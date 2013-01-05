За 2012 рік золотовалютні резерви НБУ скоротилися на 22,8%

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Резерви в іноземній валюті у грудні скоротилися на 3,3% - до 22,647 млрд доларів, у золоті на 3,5% - до 1,89 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,5%.

На прес-конференції 12 грудня на той момент голова НБУ Сергій Арбузов заявив, що Нацбанк має намір наростити золотовалютні резерви до кінця року.

За його словами, поповнення резервів можливе в результаті набрання чинності законом про обов`язковий продаж валюти.