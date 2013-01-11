Пасажирів, які застрягли в Тель-Авіві, вранці забере спеціальний літак
00:23, 11 січня 2013Суспільство
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Усі громадяни України, які останнім часом зверталися до Посольства України в Державі Ізраїль з приводу повернення на Батьківщину, отримали відповідь - усі пасажири з Тель-Авіва повернуться ранішнім авіарейсом.
За інформацією Посольства України в Державі Ізраїль, українською дипломатичною установою, за сприяння Почесного консула України в Хайфі Арона Майберга, було досягнуто домовленості щодо направлення до міста Тель-Авів авіалайнера «Міжнародних авіаліній України» з більшою кількістю пасажирських місць (+50) для відправлення в Україну також тих пасажирів, які не вилетіли з Тель-Авіву у попередні дні через скасування рейсів авіакомпанії «Аеросвіт».
Як повідомляє департамент інформаційної політики міністерства закордонних справ України, відліт рейсу PS778 за маршрутом Тель-Авів – Київ заплановано на 06 год. 20 хв. 11 січня ц.р.
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