Пасажирів, які застрягли в Тель-Авіві, вранці забере спеціальний літак

За інформацією Посольства України в Державі Ізраїль, українською дипломатичною установою, за сприяння Почесного консула України в Хайфі Арона Майберга, було досягнуто домовленості щодо направлення до міста Тель-Авів авіалайнера «Міжнародних авіаліній України» з більшою кількістю пасажирських місць (+50) для відправлення в Україну також тих пасажирів, які не вилетіли з Тель-Авіву у попередні дні через скасування рейсів авіакомпанії «Аеросвіт».

Як повідомляє департамент інформаційної політики міністерства закордонних справ України, відліт рейсу PS778 за маршрутом Тель-Авів – Київ заплановано на 06 год. 20 хв. 11 січня ц.р.