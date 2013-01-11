"АероСвіт" скоротить частину штату

Як йдеться в повідомленні авіакомпанії, переданому УНІАН, програма реструктуризації передбачає значне скорочення операційних витрат "АероСвіту" та його поступовий вихід із зони збитковості.

«Частину операцій буде передано на аутсорсинг, буде переглянуто маршрутну мережу, внаслідок чого зміниться структура авіакомпанії. Крім цього, відбудеться її реорганізація та скорочення штату», - йдеться в повідомленні компанії.

В «АероСвіті» зазначають, що «з урахуванням запланованого скорочення персоналу, деякі співробітники авіакомпанії, відповідно до національного трудового законодавства, заздалегідь, ще в грудні (2012 року - УНІАН), отримали попередження про звільнення». «В процесі реорганізації адміністрація "АероСвіту" здійснює увесь комплекс заходів згідно з трудовим законодавством. Процедура, передбачена відповідними нормативно-правовими актами, дотримана», - підкреслюється в повідомленні «АероСвіту».

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року після змін у керівництві "АероСвіту" менеджменту було доручено підготувати програму реструктуризації діяльності авіакомпанії. На сьогодні цю програму вже затверджено наглядовою радою компанії та допрацьовано з урахуванням рекомендацій членів наглядової ради.