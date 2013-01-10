Кабмін виділить бюджетні кошти для повернення пасажирів «АероСвіту»

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив на зустрічі з провідними економістами, пояснивши таким чином своє сорокахвилинне запізнення.



«Ми ухвалили рішення зобов'язати відповідні служби залучати літаки», - сказав глава уряду, додавши, що в Україні літаків немає. «У нас є державна компанія, що обслуговує перевезення вищих посадовців, але там немає необхідного авіапарку. Та й усі літаки знаходяться в такому стані, що прем'єр-міністра можна перевозити, а простих громадян – ні», - сказав М.Азаров.

Разом із тим він звернув увагу, що виходом із положення, що склалося, може бути оренда літаків. «Ми знайдемо фінанси й доручимо брати в лізинг або в оренду такі літаки, і забезпечимо в цей гострий період вивіз наших пасажирів. А потім треба буде серйозно вирішувати, яким чином відновити можливість для наших людей користуватися послугами авіаперевізника», - зазначив М.Азаров.

Нагадаємо, з 5 січня ц. р. авіакомпанія «АероСвіт» скасувала ряд рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що привело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлингових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковане інформацією у ряді інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкротом.

При цьому авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і відновлення графіка польотів.

Також "АероСвіт" заявив про намір повернути в експлуатацію літаки, затримані в ряді зарубіжних аеропортів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн. «АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральных Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія почала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.