Кінокритики США назвали кращі фільми року

Як повідомляє РІА Новости, сорокарічний актор, сценарист і режисер був раніше визнаний гідним премії "Оскар" за сценарій до фільму "Розумник Уілл Хантінг", а його перша повнометражна стрічка "Прощай, дитинко, прощай", знята в 2007 році, зробила його помітною персоною в світі кіно.

Призи за кращі акторські роботи дісталися Джесіці Честейн, яка відіграла співробітницю ЦРУ в драмі Кетрін Бігелоу "Мета номер один" (Zero Dark Thirty), і Деніел Дей-Льюїс за роль 16-го президента США в історичній стрічці Стівена Спілберга "Лінкольн".

Найкращий акторський склад року - Бредлі Купер, Дженніфер Лоуренс і Роберт де Ніро - які зіграли у драмі-комедії "Мій хлопець - псих" (Silver Linings Playbook) Девіда Расселла. Асоціація кінокритиків, найбільший професійний союз, який об'єднує близько 200 майстрів цього цеху, багато в чому вважається барометром настроїв членів Академії кіномистецтв США, яка 24 лютого вручить статуетки "Оскар" за видатні роботи року.