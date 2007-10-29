В Україні запроваджуються нові стандарти якості бензину та дизпалива

З 1 січня 2008 року в Україні вводяться нові стандарти якості бензину і дизпалива. Про це повідомляє Міністерство палива і енергетики України з посиланням на доповідь заступника міністра палива і енергетики Володимира ЛУЧНІКОВА на колегії відомства.

Згідно наданої інформації, нові національні стандарти «Бензини автомобільні підвищеної якості» і «Дизельне паливо підвищеної якості», що відповідає вимогам Євро-3 і Євро-4, затверджені на початку жовтня наказом Госпотребстандарта і вводяться в дію з 1 січня 2008 року.

Зокрема, заступник міністра відзначив, що наразі тільки два підприємства: ВАТ «Ліник» і «Лукойл-одесский НПЗ» (після проведеної реконструкції) в змозі випускати продукцію, відповідну вимогам Євросоюзу. При цьому, відзначив В.ЛУЧНІКОВ, решті підприємств потрібна серйозна модернізація і реконструкція ж. Необхідно побудувати або модернізувати установки гідроочищення дизельного палива, побудувати блоки ізомеризації. Перші кроки в цьому напрямі всіма НПЗ вже зроблені: вибрані ліцензіати, замовлені проекти і початі підготовчі будівельні роботи.

Довідка УНІАН. З 1 липня 2006 року, у зв`язку з переходом на екологічні норми Євро-2, в Україні заборонений продаж і реєстрація автомобілів з карбюраторними, а також інжекторнимі двигунами без каталітичних нейтралізаторів відпрацьованих газів (каталізаторів), що не відповідають норму Євро-2.