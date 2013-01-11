Суд заарештував запорізького начальника Держфінінспекції

У п'ятницю, 11 січня, місцевий суд Орджонікідзевського району Запоріжжя розглянув питання про обрання запобіжного заходу для начальника Держфінінспекції в Запорізькій області Віталія Малеха, затриманого 8 січня при отриманні хабара у розмірі 52 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у суді, відповідно до вимог нового КПК, підслідному як запобіжний захід було запропоновано внесення застави, сума якої визначена в розмірі понад 1,5 млн грн або утримання під вартою на період проведення досудового слідства – тобто терміном на 2 місяці.

У суді також відзначили, що під час судового засідання ні підслідний, ні його адвокат про бажання внести заставу не заявили, у зв'язку з чим після судового засідання В.Малеха було доставлено до ізолятору тимчасового утримання м. Запоріжжя.

Водночас у суді відзначили, що відповідно до сьогоднішнього рішення суду, В.Малех може бути звільнений з ІТУ у будь-який момент у разі надання його представниками в установленому порядку квитанції про оплату суми застави.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня під час спецоперації УБОЗ ГУ МВС України в Запорізькій області і прокуратури Запорізької області начальника Державної фінансової інспекції в Запорізькій області В.Малеха було затримано за здирництво і отримання хабара: чиновника затримали на місці злочину – безпосередньо після отримання ним від директора місцевого ТОВ у ресторані на виїзді із Запоріжжя 52 тис. грн – другої частини хабара, який він вимагав як плату за забезпечення складання Держфінінспекцією в Запорізькій області акту перевірки без внесення до нього даних про фінансові порушення.

Справа стосовно В.Малеха зареєстрована у реєстрі з кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України – «Отримання хабара посадовцем, який займає особливо відповідальне становище».