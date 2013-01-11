Рибалка понад 12 годин дрейфував на крижині по Каховському водосховищу

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, повідомлення про те, що в Каховське водосховище на крижині понесло людину, надійшло на номер «101» сьогодні о 10.10 від випадкового свідка, який побачив людину на крижині на відстані кілька сотень метрів від берега.

«На місце події для проведення рятувальної операції МНС Запорізької області із Запоріжжя і Енергодара було направлено 2 катери на повітряній подушці «Марс 700». Виявивши рибалку в районі с. Скельки Василівського району Запорізької області, бійці МНС пересадили 45-річного чоловіка на рятувальний катер і доставили на берег», - повідомили в МНС.

За даними рятувальників, від медичної допомоги врятований відмовився і повідомив, що на крижині провів понад 12 годин.

«Чоловік повідомив, що вийшов на лід напередодні – 10 січня ввечері і буквально через кілька годин після цього на крижині, що відкололася через сильний вітер, що раптово здійнявся, був понесений у море», - розповіли в МНС, зазначивши, що на рятувальний катер його пересадили, коли крижина, на якій він дрейфував, вже була за 800 метрів від берегової лінії.