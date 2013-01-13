На Закарпатті снігова лавина накрила двох туристів

14:56, 13 січня 2013
Суспільство
2763 0

12 січня поблизу с. Пилипець Міжгірського району Закарпатської області на горі Гемба зійшла снігова лавина, під яку потрапили двоє туристів.

На горі Гемба зійшла снігова лавина / Фото: МНС

Про надзвичайну подію о 13:30 рятувальникам повідомив товариш одного із потерпілих, який отримав sms-повідомлення, де зазначалося, що мешканець м. Полтава та його супутник (особа якого встановлюється) потрапили під лавину та потребують допомоги.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, для проведення пошуково-рятувальних робіт в районі сходу лавини залучено територіальні підрозділи МНС, держлісгоспу та приватні особи, всього 107 чоловік та 10 одиниць техніки (від МНС залучено 77 чол., 8 од. техніки, в готовності до залучення перебуває кінологічне відділення та вертоліт Мі-8).

Пошуково-рятувальні роботи ускладнені погіршеними погодними умовами, видимість - 2 м.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter