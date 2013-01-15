Двоє осіб загинули через пожежу в дев’ятиповерхівці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій України, 14 січня о 01.00 до оперативно-чергової служби ТУ МНС у Рівненській області надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 6 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в смт. Квасилів.

До гасіння були залучені 3 пожежні автоцистерни та 1 автодрабина, а також пожежний автомобіль підприємства «Рівнесільмаш». Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника квартири 1941 року народження. Чоловіка одразу винесли на свіже повітря, проте він вже не подавав жодних ознак життя. Ще до приїзду рятувальних підрозділів 49-річного сина господаря сусіди винесли із задимленого помешкання, проте чоловік вже був мертвий.

Попередня причина пожежі - необережність під час куріння господаря квартири.