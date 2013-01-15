ВМС виконуватимуть завдання в Аденській затоці та Середземному морі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, виступаючи 14 січня на мітингу особового складу Центру морських операцій ВМС ЗС України з нагоди початку нового навчального року.

Він зазначив: «Передбачено виконання завдань кораблями в Аденській затоці, Середземному та Чорному морях, а також на річці Дунай. Ми плануємо участь сил в операціях “Океанський щит”, “Активні зусилля” та "Чорноморська гармонія", активаціях з’єднання БЛЕКСІФОР та міжнародних навчаннях. Тому головні зусилля у бойовій та психологічній підготовці будуть спрямовані на досягнення спроможностей, необхідних для виконання поставлених завдань».

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С.Єлісєєв наголосив, що 2013 рік буде для українських ВМС не менш значимим, ніж попередній і виключно важливим. "Це, в першу чергу, пов’язано з початком виконання нашого головного завдання в мирний час – несення бойової служби», - додав віце-адмірал.

За його словами, поточного року буде продовжено відновлення технічної готовності озброєння та військової техніки, і пріоритетом тут стане завершення ремонтів і модернізації кораблів бойового ядра.

С.Єлісєєв повідомив, що минулого року змінені пріоритети і підходи у судноремонті – здійснено перехід від ремонтів окремих агрегатів та систем озброєння до проведення комплексних ремонтів кораблів, що, у свою чергу, дасть можливість у 2013 році розпочати несення бойової служби, активізувати міжнародне співробітництво і забезпечити присутність ВМС у важливих для України районах Світового океану.

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Як повідомляв УНІАН, начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Володимир Замана у грудні 2012 року повідомив, що ВМС України після 15 січня 2013 року розпочнуть нести бойову службу в ближній морській зоні Чорному морі: острів Зміїний, Керченський пролив, район економічної промислової зони України. Впродовж місяця почергово кораблі будуть виконувати завдання із забезпечення безпеки на контролю судноплавства, економічної діяльності підприємств, які працюють у цій зоні, а також з охорони підводного і надводного простору. До 1991 року несення бойової служби в Середземному і Чорному морях здійснював ВМФ СРСР.

Як раніше повідомляв В.Замана, у 2013 році ВМС України будуть брати участь в ряді міжнародних навчань і операцій. Зокрема, Фрегат "Гетьман Сагайдачний" візьме участь в операції "Океанський щит" в районі Африканського Рогу і в операції "Аталанта". Будуть проведені спільні навчання з ВМС Іспанії і Франції, до яких буде залучатися великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" з підрозділом морської піхоти на борту".

Генерал-полковник також зазначав, що міністром оборони визначені завдання - "відновити нашу присутність кораблів у Чорному морі, Середземному морі і навіть в Індійському океані".