Нацбанк сам вирішить, кому і скільки валюти розміщувати за кордоном

Змінами передбачено індивідуальний підхід щодо обмежень на виведення валюти фізособами за межі України.

Як повідомляє НБУ в листі комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, ці зміни внесено постановою НБУ від 14 грудня 2012 року №531. Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції й набуває чинності з 25 січня 2013 року.

«Фізособи-резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Нацбанку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, вказаній у ліцензії», - йдеться в зміненій редакції положення.

На сьогоднішній день передбачено, що фізичні особи, які мають індивідуальну ліцензію, можуть здійснювати перекази валюти на зарубіжні рахунки в розмірі, який не перевищує 600 тис. грн (у еквіваленті) на рік.