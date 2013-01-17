У Києві бізнесмен погрожував спалити себе біля Адміністрації Президента

У Києві затримано канівського підприємця, який погрожував самоспаленням біля Адміністрації Президента України.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС у м. Києві, сьогодні о 15.00 приватний підприємець разом із своєю родиною організував несанкціоновану акцію протесту на вулиці Банковій, висловлюючи незадоволення діяльністю посадовців Канівської міськради. При цьому він заявляв про свою готовність до самоспалення.

Як зазначили в міліції, з метою припинення адміністративного правопорушення щодо порядку організації проведення зборів, мітингів тощо, підприємця доставили до Печерського райуправління міліції. Там відносно нього склали адміністративний протокол і відпустили.