У київському парку ім. Пушкіна стартує виставка-ярмарок «Світ хутра»
З 24-го по 27-е січня в "АККО Інтернешнл" (парк ім.Пушкіна, пр.Перемоги, 40б)
пройде виставка - ярмарок "Світ Хутра". На виставці будуть представлені всі моделі поточного року, буде запропоновано великий вибір хутряних, шкіряних виробів, а також аксесуари зі шкіри та хутра.
Жіночий асортимент: шуби, кожушки, хутряні жилети, головні убори, ін. з норки, шиншили, каракулю, єнота, мутона, кролика.
Чоловічий асортимент: куртки, дублянки, головні убори, аксесуари з шкіри і хутра.
А також, рукавички, сумки, ремені та багато іншого.
Виробники: Україна, Росія, Польща, Греція, Китай та ін
Якщо ви мрієте про красиву вишукану шубку, відвідайте нашу виставку і ви будете задоволеними!
Дорогі чоловіки балуйте своїх жінок, а також не забудьте про себе! Будьте красивими!
Виставка працюватиме з 24-го по 27-е січня з 11.00 до 19.00.
Вхід вільний.
Більш детальна інформація за тел: (063) -237-85-38, (044) -246-67-67,
Е-Mail: aurica.t @ mail.ru
Сайт www.vybir.kiev.ua