У київському парку ім. Пушкіна стартує виставка-ярмарок «Світ хутра»

З 24-го по 27-е січня в "АККО Інтернешнл" (парк ім.Пушкіна, пр.Перемоги, 40б)

пройде виставка - ярмарок "Світ Хутра". На виставці будуть представлені всі моделі поточного року, буде запропоновано великий вибір хутряних, шкіряних виробів, а також аксесуари зі шкіри та хутра.

Жіночий асортимент: шуби, кожушки, хутряні жилети, головні убори, ін. з норки, шиншили, каракулю, єнота, мутона, кролика.

Чоловічий асортимент: куртки, дублянки, головні убори, аксесуари з шкіри і хутра.

А також, рукавички, сумки, ремені та багато іншого.

Виробники: Україна, Росія, Польща, Греція, Китай та ін

Якщо ви мрієте про красиву вишукану шубку, відвідайте нашу виставку і ви будете задоволеними!

Дорогі чоловіки балуйте своїх жінок, а також не забудьте про себе! Будьте красивими!

Виставка працюватиме з 24-го по 27-е січня з 11.00 до 19.00.

Вхід вільний.

Більш детальна інформація за тел: (063) -237-85-38, (044) -246-67-67,

Е-Mail: aurica.t @ mail.ru

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