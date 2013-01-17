Київська міліція зайнялася скандальним будівництвом УПЦ КП

Шевченківським районне управлінням міліції до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за фактом незаконного знищення об’єкту культурної спадщини за адресою пров. Десятинний, 5 у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на начальника управління Назара Константинова.

Правопорушення кваліфікується за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України «Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці». Хід досудового слідства контролюється прокуратурою міста.

Крім цього, Н.Константинов нагадав, що прокуратура направила до Державної архітектурно-будівельної інспекції України доручення щодо проведення перевірки законності видачі дозволу на виконання будівельних робіт.

«Дозвіл на виконання будівельних робіт за цією адресою видано столичною інспекцією архбудконтролю. А тому доручення про проведення перевірки законності його видачі направлено до вищого контролюючого органу – Державної архітектурно-будівельної інспекції України», - повідомив начальник управління.

Н.Константинов зазначив, що також за дорученням прокуратури Києва перевірку додержання законодавства про охорону культурної спадщини проведе Міністерство культури України.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 р. прес-служба столичної прокуратури поінформувала, що доручила контролюючим органам перевірити законність будівництва за адресами Десятинний провулок, 3, 5.

Органи контролю зобов’язано надати висновки щодо законності виділення земельної ділянки та надання дозвільних документів на будівництво.

Довідка УНІАН. В ніч на 30 листопада минулого року невідомі знесли будинок за адресою Десятинний провулок, 3, проти знесення якого виступали київські активісти.

В середині листопада постійна комісія Київради з питань культури та туризму направила до Української православної церкви Київського патріархату звернення з проханням оприлюднити проект будівництва за адресою: пров. Десятинний, 5, де тоді щойно розпочався демонтаж старої будівлі.

За інформацією голови цієї комісії Олександра Бригинця, будинок на пров. Десятинному, 5, демонтували відповідно до розпорядження КМДА від 7 вересня 2009 року. Розпорядження видане на підставі проекту рішення Київради від 14.12.2007 року №1653 «Про надання дозволу Київській патріархії Української православної церкви Київського патріархату на проектування та будівництво комплексу будівель адміністративного, житлового та господарського призначення на пров. Десятинному, 3 літери А, Б та 5 літера Д». Зазначений старий будинок стояв у межах двох заповідників – «Софія Київська» та «Стародавній Київ».