Міліція знайшла розкрадачів держбюджету
У Львівській області 8 дітей-сиріт, випускників одного з професійних ліцеїв незаконно отримали з держбюджету 45 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у Жовківському райвідділі міліції, перевіряючи оперативну інформацію, співробітники відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Жовківського райвідділу міліції Львівської області з’ясували, що вісьмом дітям-сиротам „вдалося нелегально отримати з державного бюджету 45 тис. грн”.
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року (№226), після закінчення навчання у ліцеї, випускникам передбачена виплата з державного бюджету матеріальної допомоги. Головною умовою для отримання грошей є працевлаштування випускників ліцею.
Закінчивши навчання у ліцеї, восьмеро дітей-сиріт надали довідки про їхнє працевлаштування на ринках, у кафе, в магазинах тощо. Однак, як виявилося, жодної роботи діти таки не знайшли, а вдалися до шахрайства маючи намір отримати з державного бюджету гроші.
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На сьогодні за одним із фактів шахрайства вже відкрито кримінальне провадження. Ведеться досудове слідство.