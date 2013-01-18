Міліція знайшла розкрадачів держбюджету

Як повідомили УНІАН у Жовківському райвідділі міліції, перевіряючи оперативну інформацію, співробітники відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Жовківського райвідділу міліції Львівської області з’ясували, що вісьмом дітям-сиротам „вдалося нелегально отримати з державного бюджету 45 тис. грн”.

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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року (№226), після закінчення навчання у ліцеї, випускникам передбачена виплата з державного бюджету матеріальної допомоги. Головною умовою для отримання грошей є працевлаштування випускників ліцею.

Закінчивши навчання у ліцеї, восьмеро дітей-сиріт надали довідки про їхнє працевлаштування на ринках, у кафе, в магазинах тощо. Однак, як виявилося, жодної роботи діти таки не знайшли, а вдалися до шахрайства маючи намір отримати з державного бюджету гроші.

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На сьогодні за одним із фактів шахрайства вже відкрито кримінальне провадження. Ведеться досудове слідство.